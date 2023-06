Erdogan zaprisegel za tretji predsedniški mandat

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes v parlamentu v Ankari zaprisegel za tretji petletni predsedniški mandat. V zaprisegi, ki so jo z aplavzom pospremili poslanci njegove vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP), je obljubil, da bo spoštoval vrednote sekularne republike in zagovarjal človekove pravice.