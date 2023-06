Mesec tako ocenjuje, da so lahko po desetih letih obstoja ponosni na marsikaj, kar so kot stranka dosegli skupaj. »Nikoli se nismo ustrašili biti na nepopularnem stališču, kadar je bilo to prav,« je izpostavil v nagovoru zbranim na šestem rednem kongresu Levice v Celju.

Predvsem pa je Levica po njegovih besedah prehodila naporno pot vzponov in padcev, združevanj in sporov, bojev in pomiritev. »A ker smo vedno znali stopiti skupaj, smo še vedno tu. Smo edina stranka, ki je nastala v prejšnjem desetletju in ga tudi preživela,« je spomnil koordinator Levice. Zato je ne glede na kritike do lastnega dela po prepričanju Mesca Levica zgodba o uspehu.

Uspešni so lahko tudi v prihodnje, ocenjuje. Prvi pogoj za to pa je, je poudaril, da izvedejo zastavljene projekte. Kot je spomnil, je vlada po lanskih parlamentarnih volitvah tudi prvič vstopil v vlado in prevzela vodenje treh resorjev, in sicer ministrstvo za delo, ministrstvo za kulturo in ministrstvo za solidarno prihodnost. »Na vseh treh smo doslej pokazali, da bomo premaknili mejnike, ki so stali nepremično 30 let,« je dejal Mesec.

Tako zatrjuje, da je stranka tu, da izpolni zaveze, ki jih je dala. Hkrati pa se morajo v naslednjih dveh letih posvetiti gradnji stranke. »Moja ambicija pa je stranko utrditi in jo predati naslednikom v dobri kondiciji,« napoveduje Mesec. To pa lahko po njegovih besedah dosežejo zgolj z enotnostjo, vključevanjem in povezovanjem.

Hkrati je prepričan, da je po desetih letih napočil čas, da začnejo razmišljati onkraj lastnih okvirjev. V trenutku, ko je evropska levica v krizi, pa lahko stranka postane tista, ki pokaže pot naprej, je ambiciozen Mesec, ki se podaja še po zadnji mandat na čelu stranke.

»Pot, ki smo si jo izbrali, ni lahka. In trenutno je še posebej strma in spolzka. A teh deset let je za Levico lahko šele začetek. Če bomo le znali hoditi skupaj in se ne bali še neprehojenih poti,« je ob očitkih o premiku na sredino in napovedih o snovanju levega krila v stranki prepričan koordinator Levice.