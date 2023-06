Seveda in zagotovo obstajajo tudi klubi, v katerih predsednik to počne, praviloma pa se s tem ne hvalijo. Vsaj v naših krajih ne, kjer je te vrste demokratičnost deklarirana vrlina, znana pod pojmom »nevmešavanje v delo stroke«. Vsekakor škoda. Za Riero, ki je kot igralec nastopal za Liverpool, je bila Olimpija prvi klub, v katerem se je izpostavil kot prvi trener, saj je bil pred tem le pomočnik v Galatasarayu. Zagotovo so se ga polotila sanjarjenja, kako bi z ljubljansko ekipo naredil še kaj odmevnejšega, kot zmagal v slovenskem prvenstvu, čeravno zmagati nikjer ni lahko, četudi je to osnovnošolsko tekmovanje.

Olimpijina košarkarska sekcija je v fazi reševanja sezone. Če bi jim v torek uspelo v Beogradu premagati Partizana in se uvrstiti v finale regionalne lige, kjer že čaka Crvena zvezda, bi bil to uspeh. Potem ko so jih z nesorazmernimi disciplinskimi ukrepi perfidno izigrali v evroligi, Partizan kot da se ne more pobrati. Padli so predvsem obrambno, torej na ravni kolektivne volje. Več kot 95 točk, kolikor so jih na drugi tekmi v Stožicah prejeli od Olimpije, jim je navrgel zgolj Real.

Zavoljo navijaške vpletenosti v dogodek se izognimo sklepanju o končnem izidu odločilne torkove tekme, se je pa v vrstah Olimpije izpostavil igralec, ki kaže določeno stabilnost in na katerega strelski učinek bi v torek morda veljalo staviti. To je Karlo Matković, ki je na prvi tekmi dosegel 12 točk, na drugi pa osem. Ob Yogiju Ferrellu kakopak, medtem ko bi v vrstah Partizana vztrajal pri Zachu LeDayju. Čas je spet za kakšno njegovo strelsko uspešno tekmo.