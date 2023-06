Nacionalni letalski prevoznik: Vsaka vlada ima svoje magne

Skoraj natanko štiri leta je, odkar so vladno-gospodarski veljaki trkali s kozarci na pecljih in rezali rdeče trakove ob zagonu tuje naložbe, ki jo je njen glavni politični protagonist opisal kot »najtežji projekt v mandatu«. A je bilo vredno, se je pridušal in še enkrat več ponovil obljubo o pričakovanih tisoč delovnih mestih v regiji in stomilijonski investiciji. Milijoni, ki jih je k temu primaknila država – in mimogrede pohodila še kup zakonov, da je tujemu investitorju dovolila do tistega trenutka nepredstavljivo – so majhna cena v primerjavi z dobrobitmi, ki da jih bo naložba prinesla državi. A to ni bila zgodba o uspehu. Število zaposlenih v zloglasni lakirnici avtomobilov se ni niti približalo obljubljenim številkam, tudi vrednost naložbe ne. Ta teden je naslednik omenjenega protagonista povedal, da je država od kanadsko-avstrijske korporacije zahtevala denar nazaj. Uničenih kmetijskih zemljišč ne bo mogel vrniti nihče.