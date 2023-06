»Nihče ni vedel, kako bodo košarkarji Olimpije reagirali po tekmi s Partizanom. Pričakovali smo, da bolje, kot če bi izgubili in že izpadli iz končnice lige ABA. Niso se vlekli po igrišču in so bili motivirani,« je po porazu na prvi finalni tekmi košarkarskega državnega prvenstva povedal trener Heliosa Dejan Jakara. Z igralci je bil blizu, da v sedmem poizkusu v zadnjih dveh sezonah prvič porazi Ljubljančane. Sredi zadnje četrtine so Domžalčani namreč povedli za štiri, a v zaključku pogrešali igralca, ki bi ohranil mirno glavo. Olimpija je tako prišla do prve zmage, druga tekma pa bo že danes. Za zmaje bi lahko to bila celo zadnja letošnja v Stožicah, če v torek ne premagajo Partizana na tretji polfinalni tekmi lige ABA in če bodo v finalu državnega prvenstva serijo zaključili s 3:0.

Prva finalna tekma je bila ves čas izenačena, saj nobeno od moštev ni povedlo za več kot šest točk. Tako Helios kot Olimpija sta imela dober napadalni dan, zato je bilo dogajanje na parketu športne dvorane v Domžalah zanimivo in po okusu košarkarskih sladokuscev. Čeprav je kazalo na presenečenje gostiteljev, so Ljubljančani v zaključku izkoristili prednost v izkušnjah. Heliosu jih v tem pogledu primanjkuje, kar je ob gromozanski razliki v proračunih med kluboma razumljivo. »Čeprav smo v zadnjih sezonah igrali kar nekaj pomembnih tekem, je razlika v izkušnjah še vedno očitna. Večkrat sem moral poseči v našo osnovno idejo na parketu, ki smo jo pripravljali v času pred finalom. Predvsem v zaključku smo delali preveč napak, kot da so se igralci ustrašili priložnosti za zmago proti Olimpiji. Nekaj prehitrih metov, slabih zapiranj in želje po prehitrem prehodu v napad nas je stalo presenečenja. Olimpija ni bila občutno boljša. Premore pa to kakovost, da lahko v ključnih trenutkih spusti žogo pod koš, ali pa da jo vzame Yogi Ferrell in stvari reši z igro ena na ena. Če ima dober dan, težko računamo na zmago,« je razpredal Dejan Jakara.

Miro Alilović je bil po zmagi razumljivo zadovoljen, a je vseeno izpostavil nekaj stvari, ki mu niso bile po godu. »Edina zamera, ki jo imam do igralcev, je, da bi morali igrati bolj pametno. Imeli smo preveč izgubljenih žog in tako nasprotniku dovolili precej lahkih točk iz protinapadov. Večkrat so bile tudi situacije, ko bi lahko naredili majhno osebno napako. Če bi se tega držali, potem bi dobili okoli 15 točk manj in bi bila tekma odločena prej. A kljub temu moramo biti zadovoljni, saj sta za nami težki tekmi s Partizanom, časa za počitek pa ni bilo veliko in ga tudi v nadaljevanju ne bo. Najbolj pomembno je, da je bila vseh 40 minut prisotna prava energija. Igralci so si želeli zmage, se borili in bili za to na koncu tudi nagrajeni.«

Ker bo druga tekma že danes, trenerja veliko časa za spreminjanje taktičnih zamisli ne bosta imela. Alilović pravi, da bo poudarek na počitku in videoanalizi, podobno razmišlja tudi Jakara. »Nekaj prilaganj bo z obeh strani, a nič bistvenega. Bomo videli, kakšen bo pristop Olimpije, saj jo nato čez tri dni čaka veliko pomembnejša tekma. Od tega bo veliko odvisno. Lani so bili denimo na tretji tekmi povsem odločeni, da zaključijo finalno serijo, kar je pomenilo, da kaj veliko nismo mogli narediti.«

