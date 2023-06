Kolesarji in vozniki, previdno in strpno

Agencija za varnost prometa in policija ob svetovnem dnevu kolesarjenja voznike motornih vozil in kolesarje vnovič pozivata k spoštovanju predpisov. Letos do konca maja je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 313 kolesarjev, 173 jih jo je povzročilo. Štirje so umrli, 49 se jih je hudo poškodovalo, 223 pa lažje. V nesrečo se je zapletlo tudi deset voznikov električnih koles, povzročilo jih jo je sedem. Hudo se je poškodoval en voznik električnega kolesa, sedem lažje. Policija je obravnavala 1885 kršitev kolesarjev. Največkrat je šlo za nepravilno stran oziroma smer vožnje, neuporabo svetlobnih teles, uporabo mobilnika, vinjenost in neupoštevanje rdeče luči.