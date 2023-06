Kitajsko podjetje Hisense, ki je lastnik velenjskega Gorenja, je v četrtek v Ljubljani predstavilo nov nabor svojih televizorjev. Podjetje se je med predstavitvijo pohvalilo z odličnim tržnim deležem. Na slovenskem in hrvaškem trgu namreč zasedajo drugo mesto po prodaji televizorjev.

V letošnji ponudbi najdemo enajst novih televizorjev, od vstopnih do premijskih. Uradnih cen podjetje na predstavitvi še ni razkrilo, a trdijo, da so zelo konkurenčne. Je pa pri izbiri novega Hisensovega televizorja treba biti nekoliko bolj pozoren zaradi ponesrečenega modela poimenovanja. Večina letošnje serije je namreč poimenovane z oznako »k«, kar zlasti pri vstopnem televizorju a4k in višjekategorniku u8k daje lažni občutek, da televizorja premoreta ločljivost 4K oziroma 8K. Je ne. Prvi ima ločljivost full HD, drugi pa 4K.

V vstopni kategoriji televizorjev najdemo modele a4k, a5k in a6k. Vsi imajo direct full array način osvetlitve, kar po eni strani pomeni, da so temni in svetli predeli prikazani jasno, so pa zaradi tega televizorji nekoliko debelejši. Osveževanje slike je pri vseh 60-herčno (Hz), ima pa model a6k ločljivost 4K, model a5k pa barvni filter kvantnih pik. Model a6k ima tudi certifikat za dolby vision in HDR10+.

Tudi v srednji kategoriji, ki jo sestavljajo e7k, a7k in e7k pro, ostajajo zasloni z direct full array osvetlitvijo, imajo pa vsi barvni filter kvantnih pik in ločljivost 4K. Prva dva imata 60-herčno osveževanje slike, e7k pro pa podpira 120-herčno sliko, a z možnostjo tudi 144-herčne slike, kadar je vklopljeno dinamično osveževanje, ki se prilagaja glede na potrebe. Tudi tu je pri vseh podpora za dolby vision in HDR10+, e7k pro pa ima še certifikat imax enhanced. Ta televizor podpira tudi AMD freesync premium, kar omogoča igranje videoiger pri visokih frekvencah brez trganja slike.

Veliki premijski televizor ux s 5000 zatemnitvenimi conami

Višjo kategorijo sestavljajo predvsem televizorji s tehnologijo mini LED. Sem sodijo a85k, u7k, u8k in ux, ki je paradni konj letošnjega nabora. Mednje pa je pomešan še televizor u6k z zaslonom OLED, ki ga ni izdelal Hisense. Vsi televizorji višjega razreda imajo ločljivost 4K in vsi (z izjemo u6k) imajo barvni filter kvantnih pik. Pri tem ima a85k zgolj 60-herčno frekvenco osveževanja, ostali pa 120-herčno. Modeli u7k, u8k in ux lahko frekvenco še povišajo na 144 hercev, ko je vklopljeno dinamično osveževanje slike. Seveda ob tem premorejo tudi AMD freesync premium. Slednje velja tudi za OLED televizor u6k. Televizor a85k podpira dolby vision in HDR10+, ostali pa še imax enhanced. Paradni televizor ux izstopa tudi s svetilnostjo kar 2500 kandel pri modelu z diagonalo 216 centimetrov oziroma 85 palcev (1500 kandel pri modelu z diagonalo 165 centimetrov oziroma 65 palcev) in zlasti s kar 5000 zatemnitvenimi conami pri večjem modelu (1400 zatemnitvenih con pri manjšem). To pomeni veliko boljši kontrast med črnimi in osvetljenimi predeli zaslona.

Vsi Hisensovi televizorji so opremljeni z domačim operacijskim sistemom VIDAA. Ta podpira najbolj potrebne domače aplikacije rtv slo, neo, eon, a1 xplore tv, voyo in t2. Ob teh pa še netflix, youtube, disney+, prime video, apple tv+, NBA league pass, NHL league pass in druge.