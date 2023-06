Japonsko podjetje Sony je pred kratkim predstavilo novo generacijo svojega vlogarskega »fotoaparata« zv-1 II. Narekovaje smo uporabili zato, ker primarna naloga zv-1 II pravzaprav ni fotografiranje, temveč snemanje videov. Prejšnjo različico naprave je podjetje predstavilo pred daljnimi tremi leti. Nastala je kot predelava Sonyjeve linije fotoaparatov rx100 v izdelek, ki je omogočal enostavno snemanje videov.

V našem tedanjem testu smo o kameri zapisali, da je himera, saj je bila sestavljena iz komponent več Sonyjevih fotoaparatov, navdušile pa so nas zlasti impresivne zmogljivosti samodejnega ostrenja ter preklapljanja med predmeti in osebami, ki jih želimo izostriti. V isti sapi nas je razočarala baterija naprave, ki ni zdržala niti že sicer neimpresivnih 45 minut. Še bolj pa vidni kot kamere, ki je tudi z uporabo Sonyjeve ročke za brezžično upravljanje kamere (gp-vpt2bt) zajel komaj kaj več od obraza, ko si snemal samega sebe. Oboje je močno omejilo funkcionalnost zv-1 na specifične scenarije. Predvsem na uporabo v domačem »studiu« za vplivneže, ki želijo predstavljati izdelke. Denimo telefone in drugo malo elektroniko, kakšen lak za nohte in druge reči iz lepotilne ponudbe. Skratka, male predmete, ki se lepo izostrijo, ko jih porinemo proti objektivu. V teh scenarijih je kamera torej blestela. Za snemanje na prostem, potopise in podobne posnetke pa ji je nekoliko zmanjkalo. Škoda, saj so napravo krasile kompaktne mere. Te so ostale skoraj nespremenjene tudi v zv-1 II, ki v širino meri 105,5 milimetra, v višino 60 milimetrov in v globino 46,7 milimetra, kar je dobre tri milimetre več od originala. Težka je 292 gramov.

Povečali vidni kot

Pri novi generaciji kamere je podjetje najbolj izpostavilo izboljšan vidni kot. Ta je zdaj ultraširokokotni. To so dosegli z novim objektivom 18-50 mm f/1.8-4 (pri zv-1 je bil 24-70 mm f/1.8-2.8). Sta se pa s spremembo objektiva žal najverjetneje zmanjšala doseg kamere in pa kakovost zooma v slabši svetlobi. Zoom je sicer dvakratni. Samo tipalo kamere medtem ostaja velikosti enega palca in z ločljivostjo 20,1 milijona pik (MP), enako kot pri zv-1. Najvišja ločljivost videoposnetkov znaša 4K, a z zgolj 30 sličicami na sekundo. Za nadzor naprave so na voljo fizični gumbi in pa zaslon LCD na dotik z diagonalo 7,5 centimetra. Ta se zaradi postavitve mikrofona na vrh naprave spet odpira v stran. Tako zna med opazovanjem samega sebe med snemanjem v stran begati tudi pogled.

Med koristne lastnosti kamere sodi mikrofon s tremi kapsulami. Podjetje zagotavlja, da v samodejnem načinu fotoaparat prepozna človeške obraze in predmete ter samodejno izbere usmeritev vgrajenega mikrofona. V ročnem načinu lahko uporabnik izbira med snemanjem zvoka od spredaj, kadar snema samega sebe ali dogajanje v okolici, ali zvokom od zadaj, kadar drži kamero pred seboj in ob tem pripoveduje. Možno pa je tudi zajemanje zvoka z vseh strani.

Zanimiva je tudi funkcija samodejne osvetlitve, ki zazna obraze ter prilagodi osvetlitev, tako da so obrazi optimalno osvetljeni ne glede na razpoložljivo svetlobo. Učinek mehčanja kože pa medtem med snemanjem zgladi kožo in obrazne poteze. Za vse tiste, ki jih skrbijo gubice. Kamera omogoča tudi do 5-kratno upočasnitev in do 60-kratno pospešitev posnetka. Občutljivost ISO pa se razteza od ISO 125 do 12.800.

Baterija ostaja za studijsko okolje

Sony je v kamero vgradil možnost izbire snemanja v kinematografskem formatu z razmerjem stranic 2,35:1 ter hitrostjo zajema s 24 sličicami na sekundo. Med večjimi slabostmi kamere pa je odsotnost optične stabilizacije slike. Obstaja sicer elektronska, a ta zaradi potreb takšne tehnologije močno obreže kader. Dodatna slabost je omejena kakovost posnetkov, kadar jih pretakamo prek vhoda ​ USB-C v živo. Tedaj so posnetki lahko največ 720p pri 30 sličicah na sekundo. Takšne rezultate zmorejo že mnoge kamere na zaslonih prenosnikov.

Žal se je med področji, ki niso bila deležna posodobitve, znašla tudi baterija. Ta še naprej ostaja omejena na 45 minut posnetkov oziroma 75 minut neprestanega snemanja ter 290 fotografij. Toliko so obljubljali tudi za prvo generacijo naprave. Odsotnost nadgradnje baterije pomeni, da bo naprava še naprej blestela zlasti v studiu. Morda tudi zato odsotnost optične stabilizacije, ki v teh scenarijih res ni potrebna.

Vlogarski »fotoaparat« zv-1 II stopa v prodajo s tem mesecem, priporočena cena pa znaša 1000 evrov. To je 180 evrov več, kot je stala prva različica ob izidu.