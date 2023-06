Poraženemu politiku Škoru ni žal za avtom in predsedniško plačo, ker to že ima

Hrvaški glasbenik in poslanec pa tudi vinar Miroslav Škoro, ki je pred kratkim napovedal nov album in koncert v zagrebški Areni, je v pogovoru za Večernji list spregovoril o tem, zakaj se ne bo več ukvarjal s politiko, čeprav je pred štirimi leti kandidiral celo za predsednika države, je pa tudi ustanovitelj stranke Domovinsko gibanje. »Pripravljen sem se bil žrtvovati za to, ne glede na to, kako licemerno to zdaj zveni,« je dejal in poudaril, da bistvo predsedniške funkcije nista dober avto in predsedniška plača, saj to že ima oziroma zasluži »v enem večeru«.