Na video novinarski konferenci je s pripravljalne baze v Sierra Nevadi v Španiji sporočil, da ima že nekaj dni prave kolesarske treninge po poškodbi zapestja. Na spomeniku Liege–Bastogne–Liege 23. aprila je padel na enem od krajših spustov in si zlomil dve kosti v zapestju. Po operaciji so mu zdravniki predpisali pet tednov premora.

»Na treninge na cesto sem skušal priti čim prej, ampak vedel sem tudi, da moram upoštevati nasvete zdravnikov in tudi, da ne smem preveč pritiskati na roko. Uro do tri ure sem bil na kolesu v prvih treh dnevih. Imam še plastično opornico, ki jo lahko snamem. Pravzaprav imam sedaj dve, eno za dirkanje in drugo za normalno življenje,« je pojasnil Pogačar in izrazil prepričanje, da bo stoodstotno nared za dirko po Franciji, »mogoče ne bo povsem le zapestje«.

Dotaknil se je tudi nedavne dirke po Italiji, ki jo je po kronometrski zmagi na Svete Višarje dobil njegov rojak Primož Roglič. »Predzadnja etapa Gira je bila verjetno kar grozljiva za druge, ko je toliko Slovencev navijalo za enega samega Slovenca na dirki. Epsko je bilo, nora predzadnja etapa. Vedel sem, da jo lahko dobi Roglič. Vsak dan je bil boljši in bil je zelo močan na zadnjem vzponu ... Tudi sam si želim kdaj voziti in doživeti tako etapo, tako blizu Slovenije,« si je zaželel Pogačar.

Potrdil je boj za tretji naslov na največji tritedenski dirki na svetu v Franciji. »Če nisi 100 odstoten za Tour potem tam ne moreš uživati, če greš na zmago, kot bom šel sam. Mogoče zapestje sicer še ne bo 100 odstotno, noge pa bodo. Videl bom, kako bo šlo, zagotovo pa bom užival.«

Zatrdil je, da bi bil lahko tako dolg premor celo koristen. »Še posebej v kolesarstvu, kjer imamo dolgo sezono. V tem premoru si spočiješ telo in možgane. Na srečo je bila poškodovana le roka, ne pa noge ali glava. Nisem sicer normalno treniral, a še vedno sem lahko opravil veliko vadbe, da se lahko podam na Tour.«

Običajno ima rad lažje tekme pred pomembno dirko. »Toda na Touru bo 21 postaj, lepo je biti v takem primeru spočit. Bom pa imel na DP dva dneva tekmovanj. Po pripravah v Sierri Nevadi bom 11. junija odšel v Baskijo in pogledal uvodne etape Toura. Sestriere bo nato za nekaj dni kraj za višinske priprave, od tam pa bom odšel na DP. Tam me, kot pravijo, čaka kronometer na Pokljuko in še cestna dirka. V zadnjih nekaj dnevih pred Tourom pa bom vozil za motorjem, da se navadim na hiter ritem dirkanja, da bom lahko simuliral dirko. Nisem zaskrbljen. Nekaj dodatnega odgovora bo dalo slikanje zapestja naslednji teden.«

Všeč mu je tudi težak začetek dirke po Franciji. Največja kolesarska dirka na svetu bo letos na sporedu med 1. in 23. julijem in se bo začela v Baskiji z dvema gorskima etapama. »Takoj se bo že videlo, kdo je kdo in v kakšnem stanju je prišel. To mi je všeč. Pred dvema letoma je bilo podobno.«

Sodi, da bi bil lahko v Franciji v najboljši možni formi. »Nisem veliko izgubil. Le drugi teden po operaciji ni bil idealen, potem pa sem začel zelo dobro trenirati. Sem se spočil in sprostil ter napolnil baterije, preden sem začel na polno trenirati. Ni bilo veliko časa za kakšno tuhtanje ob terapijah in treningih.«

Jutri, v soboto, ko je svetovni dan kolesarstva, bo za Pogačarja urnik podoben, kot vsak drug v zadnjem obdobju. »Najprej bomo šli z avtom v dolino, naredili soliden trening in se vrnili na Sierro. Potem bo sledil kronometrski trening, kosilo, masaža in fizioterapija, vaje za zapestje ter večerja in spanje.«

Se pa je njegov urnik spreminjal po operaciji. Prvi teden je bil namenjen počitku. »Naslednji teden sem bil že malo na trenažerju in sem se tudi sprehajal. V tretjem tednu pa je bil trening že bolj pester. Fizioterapevt ekipe je prišel v Monako in sva vadila skoraj od jutra do večera, vmes so bile terapije, hiperbarična komora ... Četrti teden je bilo podobno, sem pa že šel ven na kolo, a zelo pazljivo, tega je bilo eno uro na dan, veliko sem hodil v hribe in tekel,« je nanizal tekmovalec iz Klanca pri Komendi.

Povedal je, da je na Sierra Nevadi na cestah malo prometa. »To je super, še vedno pa vadim tudi na trenažerju in na kronometrskem kolesu, kjer ni udarcev neposredno na zapestje. Veliko količino treninga sem napravil, sedaj me čakajo še intervalni treningi.«

Priznal je, da mu po operaciji ni bilo vedno najlažje. »Ko sem bil kdaj v slabšem razpoloženju, mi je zelo pomagala moje dekle Urška. Tu je bila moja družina, pa ekipa na čelu s fizioterapevtom. Veliko ljudi mi je pomagalo. Ampak že od vsega začetka sem bil zelo motiviran, da se vrnem,« je zagotovil Pogačar, član ekipe UAE Emirates.