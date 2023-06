Način ribolova ujemi-izpusti je zame tipičen primer mučenja živali. Ne razumem, kakšen užitek imajo ribiči, ko v enem dnevu ulovijo 30 in več rib, se z njimi fotografirajo in rečejo, da so jih nepoškodovane vrnili v vodo. Kako nepoškodovano, če pa jo je ujel na jekleni trnek, čeprav je brezzalustnik? Rana je rana in večina ribičev ve kako boli, kadar se je po nesreči »špiknil« s trnkom.

Naša RD vsako leto prireja državno prvenstvo v muharjenju na reki Sori, kolikor jo je v njeni pristojnosti upravljanja. To je od sotočja Sava-Sora v Medvodah do jezu v Goričanah. Tekma bo letos v nedeljo, 4. 6. 2023, med 8. in 12. uro. V ponedeljek, 29. 5. 2023, je naša RD vložila v Soro okoli 200 kg (približno 600 rib) postrvi šarenke, vzgojene v ribogojnici. To se pravi, da se bodo pet dni zatem prišli »tekmovalci« iz vse Slovenije izživljati se nad temi ubogimi ribami, ki se še niso navadile živeti (hraniti) v naravnem okolju in so dovzetne na vsako vabo, ki jim jo ponudiš. Lahko jo ujame vsak amater. Ampak ti profesionalni »tekmovalci« štejejo, kdo jih bo več ujel (prešpikal) in si zato celo delijo pokale. Dokazano je, da več kot polovica teh rib pogine zaradi šoka. Škoda je veliko večja, kot pa je pobranega denarja od štartnine.

Vem, da veliko RD-jev in tudi zavod za ribištvo živi od prodaje dovolilnic za način ribolova ujemi-izpusti, ker gre za milijonski posel in je to še tabu tema. Zato mi je tudi jasno, zakaj v revij Ribič niso objavili mojega članka na to temo, saj verjetno ne bi imeli več o čem pisati ali objavljati fotografij o ujetih in spuščenih ribah. Še bolj pa čudi, da nisem dobil nobenega odgovora od društva za zaščito živali Ljubljana, kamor sem tudi poslal svoje razmišljanje.

Torej vse kaže, da se z ribami lahko počne karkoli, saj ribe so neme. Zanima me, koliko ribičev bi to še počelo, če bi ribe lahko izrazile svojo bolečino z glasovi, kot to počne večina ranjenih živali in nenazadnje tudi človek? Urška in Tina, ali bi odprli tudi to temo?

Sicer pa bi predlagal vsem ribičem, ki jih »veseli« ta način lovljenja rib, ter vsem »tekmovalcem«, naj vzamejo v zakup (najem) od kakšne RD ali Zavoda za ribištvo kakšno reko in naj s svojim denarjem financirajo svoje užitke. Me zanima, koliko časa bi to funkcioniralo.

Zdravko Zajc, Ljubljana