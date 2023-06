Na Komisiji moramo pri svojem delu in sploh pred objavo kakršnih koli novic, ugotovitev in podobnih dokumentov v povezavi s svojim delom paziti na vpliv takšne objave na potek postopkov pred drugimi organi, ki so s takimi primeri povezani. Natančneje, v skladu z devetim odstavkom 11. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije moramo na Komisiji pred objavo svojih odločitev pridobiti mnenje pristojnega organa glede tega, ali bi objava ogrozila interese predkazenskega, kazenskega ali drugega sodnega, nadzornega ali revizijskega postopka. Zato smo na Komisiji v konkretnem primeru glede nekdanjega kmetijskega ministra Jožeta Podgorška po zaključku našega postopka na Specializirano državno tožilstvo (SDT) julija 2022 naslovili zaprosilo za posredovanje stališča o objavi novice. SDT nas je v zvezi s primerom obvestil, da bi objava novice Komisije lahko vplivala na zbiranje obvestil od udeleženih oseb in da je v interesu predkazenskega postopka, da se novica ne objavi vsaj do njegovega zaključka. Zaradi ažurnega obveščanja javnosti smo na SDT po preteku določenega časa ponovno naslovili zaprosilo za mnenje o objavi novice oziroma o tem, ali je predkazenski postopek že zaključen. Novico o končanem postopku pa smo tako objavili takoj, ko smo potrditev SDT prejeli. Odločno zato zavračamo kakršne koli insinuacije o zavlačevanju javne objave o naših zaključenih postopkih, saj je transparentnost našega delovanja eno od glavnih vodil vizije aktualnega senata.

Iva Gruden, odnosi z javnostmi Komisije za preprečevanje korupcije (KPK)