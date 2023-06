#portret Laurie Anderson, avantgardna ikona: Spregovoriti popolnoma noremu svetu

Pionirka avantgardne umetnosti Laurie Anderson prihaja v ponedeljek v Ljubljano že tretjič, v Slovenijo pa četrtič. V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo predstavila svoj nov projekt Let X=X, prihaja pa s slovitim skladateljem in trobentačem Stevenom Bernsteinom in njegovo zasedbo SexMob.