Na Gubčevi ulici 15 (na Grmu) v Novem mestu je občina odprla Pisarno lokalne blaginje, namenjeno občanom, ki se znajdejo v kakršnihkoli težavah, pa jih sami ne znajo rešiti ali pa ne vedo, kam in na koga se obrniti. Po besedah novomeške podžupanje Sare Tomšič gre za slovensko novost. Pisarna povezuje akterje tako iz javne kot iz zasebne in nevladne sfere z namenom, da občanom čim bolj celostno pomagajo in jih vodijo do rešitve njihove težave. Kot pravi Tomšičeva, želijo občane predvsem opolnomočiti za iskanje rešitev, dvigniti stopnjo njihove informiranosti in vplivati na to, da si s pomočjo organizacij, ki delujejo na novomeškem območju, dvignejo kakovost svojega življenja.

Občani se lahko na svetovanja naročijo na telefonski številki 07 39 39 233 in prek elektronskega naslova plb@novomesto.si ali pisarno obiščejo v času uradnih ur ob ponedeljkih in petkih med 8. in 15. uro ter ob sredah med 9. in 17. uro. »S sodelovanjem z nevladnimi organizacijami in preostalimi javnimi institucijami, ki imajo svoje enote v Novem mestu, bomo, verjamem, konkretno lahko podprli ljudi, da pride do pozitivne rešitve njihovih izzivov,« je dejala Tomšičeva. Ob tem zagotavlja, da si bodo v pisarni za vsakogar vzeli toliko časa, kot bo potrebno, po potrebi tudi večkrat, in nato korak za korakom poskušali pripeljati to osebo ali družino do rešitve posameznega izziva.

Pričakujejo zlasti izzive s socialnega področja

»Glede na dosedanje izkušnje iz primerov, ko so se ljudje obračali na občino po pomoč, pričakujemo največ izzivov s socialnega področja, morda tudi zdravstvenega, stanovanjskega,« pravi vodja pisarne Vanesa Gazvoda. V prihodnje naj bi v pisarni zaposlili še dve sodelavki za pomoč pri izzivih s pravnega in socialnega področja. Do konca leta naj bi zaživel tudi spletni katalog informacij in storitev nmzame.si, namenjen tudi tistim, ki morda iščejo zgolj kakšno informacijo o različnih priložnostih, ki so na voljo v Novem mestu. »Upamo, da se bo v te prostore naselilo tudi kar nekaj društev, ki jih bomo lahko že takoj vključili v reševanje nekega problema. Ko sva s sodelavko hodili po terenu, so naju mnoge nevladne organizacije opozarjale prav na to, da nismo povezani in sploh ne vemo drug za drugega,« dodaja Gazvodova.

V Novem mestu ob tem vzpostavljajo še eno zanimivo storitev za občane: center za alternativno reševanje sporov in izvajanje mediacij v vseh vrstah sporov, od upravnih in gospodarskih zadev do medsosedskih sporov. Občina je že objavila javni poziv za izbor mediatorjev. Strankam s prebivališčem ali sedežem v občini bo stroške mediatorja za prve tri ure postopka krila občina, sicer pa bodo spore lahko reševale tudi osebe iz drugih občin. Pobude za mediacijo lahko stranke oddajo na sedežu občinske uprave (Seidlova cesta 1), v pomoč jim bo tudi koordinatorica.