»Kepico matcha sladoleda v lončku,« je v ljubljanski Gelaterii Romantika naročila gospodična. »Matcha?« sem jo vprašal. »Moj najljubši okus,« je odvrnila. Pogovor je prekinilo dekle za pultom: »Ne le matcha, tudi sladoled z okusom piva ali pa tistega s parmezanom smo že imeli v ponudbi. Trenutno je popularen sladoled z bučnim oljem in bučnimi semeni.«

Prihod vročih poletnih dni in sladoled sta neločljiv binom, tudi v Ljubljani, kjer v teh dneh vrste strank pred sladoledarnami oziroma gelaterijami komaj čakajo, da si bodo zagotovile hladno slastno kepico. »Najraje imam sadne sladolede, osvežilni so in ravno prav sladki,« nam je pred sladoledarno Vigò na Mačkovi ulici, lučaj vstran od Robovega vodnjaka, zaupala Nemka, ki je pod senčnikom kramljala z možem in uživala v hladnem priboljšku. Dolga vrsta pred vhodnimi vrati je dokazovala, da je lokal med domačini in turisti zelo priljubljen. »Ogromno strank je iz Azije,« je pojasnila Sanja Tomažinčič, ki se pri Vigòju podpisuje pod sladke kreacije. Med njimi sta najbolj priljubljena Vigò sladoled z maskarponejem, lešniki, čokolado in nutelo ter gelato z okusom cheesecakea z jagodo in koščki čokolade. Če je treba za kepico z enim okusom odšteti 2,6 evra, stane sladoled z mešanimi okusi 3,1 evra. Lani je kepica stala 2,4 evra, z dvema okusoma pa 2,9 evra. »Cene surovin so se povišale za okoli 10 odstotkov,« je razlagala sladoledarka in v isti sapi dodala, da poskušajo pri Vigòju sladoled vsekakor ponujati po čim nižji ceni. Toda stranke so, kot je videti, za kakovosten in svež sladoled pripravljene globlje seči v žep.

Po enaki ceni navadne okuse sladoleda ponuja bližnji Cacao, kjer si je posebne okuse sladoleda mogoče zagotoviti za ceno 3,4 evra. Lani je tam kepica navadnega sladoleda stala 2,4 evra, kepica posebnega pa 3,2 evra. Cene pa se od lani niso dvignile v Kavarni Tromostovje, kjer sladko razvado ponujajo za ceno dveh evrov in pol za kepico. Za mešano kepico z dvema okusoma je treba odšteti tri evre, za dve kepici pa pet evrov.

Eksotični okusi do 6,5 evra

Nedaleč vstran od Vigòja stranke s svojimi sladkimi kreacijami razvaja slaščičarna Fetiche. Tam so daleč najbolj popularni tako imenovani dragon rollsi, vse bolj priljubljen je med domačini in tujci tudi njihov sladoled. »Sladoled pripravljamo po stari originalni metodi. Vsak okus ima namreč svojo osnovo in točno določeno strukturo. Med sladoledi se na primer razlikuje delež sladkorja v njih,« nas je poučil šef lokala Grega Božičnik, ki sadne sladolede pripravlja na vodni osnovi. Ponuja tudi veganski čokoladni sladoled s kokosovim mlekom. Za dober sladoled so seveda potrebne dobre, a hkrati vse dražje surovine. Cena kepice mlečnega sladoleda tako v sladoledarni na Mestnem trgu znaša 2,5 evra, kepica sadnega pa stane 2,8 evra, kar je deset centov več kot lansko leto. Kupiti je mogoče tudi »premium« okuse po ceni 3,3 evra za kepico oziroma veganski sladoled, kepica katerega stane 3,5 evra.

Najbolj neobičajne okuse pa ima v ponudbi prav gotovo Gelateria Romantika na Dvornem trgu, kjer se okusi sladoleda spreminjajo iz meseca v mesec. V zimskih časih ponujajo na primer sladoled z okusom potice, poleti pa je zelo priljubljen ljubljanski gelato s pehtranom, skuto in limoninim sokom. »Gelato, ne pa sladoled,« nas je opozorila Ana Marinko, ki gelato prodaja na težo. Zaradi kremaste teksture je namreč jed težko zajemati z zajemalko za kepice sladoleda. Za mali sladoled je tako treba odšteti 3,5 evra, za srednje velik 4,5 evra, za največjega pa 6,5 evra. »Cen od lani nismo dvigali,« je še dejalo dekle za pultom. Podatek sicer drži za srednjo merico, mala in velika doza pa sta se podražili za petdeset centov. V ponudbi je mogoče tam najti tudi sladoled za diabetike in osebe s celiakijo.

Klasika za dva evra

Sladoleda z okusom parmezana ali črnega sezama pa ne boste našli v Slaščičarni Trubar. Lokal, ki sicer slovi po krofih, stavi na naravne, a hkrati enostavne in klasične okuse sladoleda, kot so pistacija, čokolada in vanilja. »Sladkor, mleko, sadje, vse je dražje,« se je pritoževal sin šefa Abdilkerim Islami. Lokal za ceno dveh evrov ponuja možnost izbire dveh različnih okusov sladoleda. Polna slaščičarna pa je bila dokaz, da so se domačini in turisti za dobro kepico sladoleda ali kozarec domače limonade pripravljeni tudi nekoliko umakniti iz vrveža strogega mestnega centra ter zavetje pred vročim soncem poiskati pod senčnikom na Trubarjevi cesti.

*** Cene surovin so se povišale za okoli 10 odstotkov, a poskušamo sladoled vsekakor ponujati po čim nižji ceni. Sanja Tomažinčič, Vigò