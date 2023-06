»Ponosen sem na to, da ga lahko kličem prijatelj. Brez njega bi bilo to naše čudovito mesto veliko revnejše,« je leta 2011 o ruskem malem medijskemu tajkunu Evgeniju Lebedevu, sinu velikega medijskega tajkuna Aleksandra Lebedeva, rekel takrat londonski župan Boris Johnson, ki je na županskem stolčku prestolnice sedel osem let (2008–2016). S tem prijateljevanjem je že legendarni zastonjkar Johnson ne samo politično profitiral, ampak z leti prihranil veliko denarja, saj je bil večni gost na kosilih, večerjah in zabavah pri Lebedevu mlajšemu.

Nagrada je bil lordski naslov

Njuni odnosi bližnje vrste segajo v leto 2009, ko je takrat komaj 29-letni Evgenij Lebedev za en funt kupil finančno propadajoči londonski dnevnik Evening Standard. Časopis je za Johnsona navijal že leto prej, ko je prvič uspešno kandidiral za župana. Johnson si je želel še tesnejših odnosov z mladim in takrat zgolj zaradi očeta bogatim lastnikom časopisa, ki mu je Johnsonovo dvorjenje laskalo in koristilo. To, da je bil sin Aleksandra Lebedeva, nekdanjega KGB-jevca, ki se je prelevil v medijskega tajkuna, ni motilo ne Johnsona ne njegove konservativne stranke, ki je bila v opoziciji od leta 1997 ter lačna in žejna medijske podpore, da bi se vrnila na oblast. To se je zgodilo leta 2010. Še vedno je na oblasti in še vedno uživa podporo Lebedeva mlajšega, rusko-britanskega državljana, ki je tudi solastnik dnevnika Independent, zaradi česar je postal pomemben »igralec« na britanski politični sceni.

Johnson ga je »nagradil«, ko je zasedel premierski stolček: nominiral ga je za dosmrtnega lorda. Sedež v lordski zbornici je dobil novembra 2020. Prvič je tam govoril maja 2021. Lani se v njej ni pojavil niti enkrat. Nedavno je prišlo na dan, da ga je Johnson nominiral za lorda, čeprav so mu varnostno-obveščevalne službe zaradi očeta, ki naj bi bil povezan s Putinom, to odsvetovale. S premierskega stolčka je Johnson blokiral objavo tega nasveta, čeprav je to zahtevala večina v poslanski zbornici.

Sunak vse bolj podoben Johnsonu

O odnosih bližnje vrste med konservativci in Lebedovim mlajšim se spet veliko govori, ker Rishi Sunak podobno kot Johnson pred njim noče posnemati Ukrajine, ki je s predsedniškim odlokom Volodimirja Zelenskega proti Lebedevu starejšemu uvedla sankcije že lanskega oktobra. 63-letni oligarh je lastnik hotela in drugega premoženja na Krimskem polotoku, ki si ga je Rusija nezakonito prisvojila leta 2014. Ukrajinska vlada ga je obtožila, da z vlaganji v krimsko turistično industrijo spodkopava ukrajinsko suverenost. Sankcije proti milijarderju Lebedevu starejšemu je na Zahodu doslej uvedla samo Kanada, ker je, po njenem, eden od oligarhov, ki »omogočajo nerazumno Putinovo vojno v Ukrajini«.

Sunakov predstavnik je na vprašanje, ali bo britanska vlada uvedla sankcije proti Lebedevu starejšemu, »zavrnil špekuliranje o sankcijah v prihodnosti«. Sunaka so v preteklosti kritizirali zaradi »družinskih vezi z Rusijo«. Premier je lani trdi, da bo družinsko podjetje njegove žene Infosys, ki ga vodi njegov tast, indijski multimilijarder, zaradi ruske invazije na Ukrajino hitro zapustilo Moskvo. Osem mesecev kasneje je še vedno tam in Infosys ima na svoji spletni strani še vedno »kontaktne podatke« za svoj urad v Moskvi. Tudi Johnson je kot premier zavračal uvedbo sankcij proti Lebedevu starejšemu, pri katerem je bil, še ko je bil londonski župan, redni gost v njegovi vili Terranova v starodavnem mestu Perugia v srednji Italiji. Prihajal je očitno tudi kot zunanji minister (če pa je bilo zastonj!).