Izredna seja je potekala štiri dni po hudi zaostritvi krize na severu Kosova, ko so se v Zvečanu lokalni Srbi nasilno spopadli s pripadniki Natove misije Kfor.

Razmere na severu so še posebej napete, odkar so skušali novoizvoljeni župani, sicer etnični Albanci, v večinsko srbskih občinah ob pomoči kosovske policije vstopiti v občinska poslopja. Srbi na severu Kosova se protestno niso udeležili aprilskih lokalnih volitev.

Predstavniki ZDA in nekaterih drugih držav so v minulih dneh javno kritizirali ravnanja Prištine, EU, Nemčija in Francija pa so v četrtek od kosovskih oblasti zahtevale, da v štirih večinsko srbskih občinah izvedejo nove volitve.

Kurti je doslej zavračal pozive iz tujine, naj županom omogoči delo v alternativnih poslopjih, pri čemer je za zaostrovanje napetosti obtoževal Beograd. To prepričanje je ponovil tudi danes pred poslanci kosovskega parlamenta, rekoč da je srbska vlada mobilizirala »zločinske skupine« za eskalacijo na severu Kosova, za kar naj bi imel tudi dokaze.

Nekdanji kosovski premier in sedanji vodja opozicijske stranke AAK Ramush Haradinaj je poslanske kolege pozval, naj skupaj odstavijo Kurtija, ker da so njegova ravnanja privedla do »vznemirjanja odnosov« med ZDA in Prištino, še navaja Kossev.

Kurti se je branil s trditvijo, da so slabe odločitve sprejeli srbski politiki, ki so se odločili za bojkot volitev, ne pa njegova vlada. »Na Kosovu se oblast lahko osvoji samo prek volitev, ne pa z granatami, naboji, šok bombami in napadi na Kfor, policijo in novinarje,« je dejal Kurti.

Kot je dodal, to niso protesti za nove volitve, ampak protesti ljudi, ki obožujejo nekdanjega predsednika ZR Jugoslavije Slobodana Miloševića, ki je v 90. letih minulega stoletja vodil oborožen boj proti kosovskim separatistom.

Mirni protesti kosovskih Srbov pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinom Potoku so se sicer nadaljevali tudi danes, poroča srbski portal televizije N1. Občinska poslopja še vedno varujejo pripadniki misije Kfor, vendar jih je bilo danes po navedbah N1 mnogo manj kot v preteklih dneh. Prebivalci omenjenih občin za prihodnje dni napovedujejo nadaljevanje protestov, dokler ne bodo upoštevane njihove zahteve.