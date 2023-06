»Kralj je začel svoj prvi obisk v tujini po kronanju in odpotoval v Romunijo,« so potrdili v Buckinghamski palači in dodali, da za zdaj še ni znano, koliko časa namerava Karel III. ostati v Romuniji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uradni program obiska vključuje srečanja z romunskimi državnimi organi, predstavniki civilne družbe in diplomatskega zbora v Bukarešti. Zatem pa se bo kralj predvidoma odpravil v romunsko regijo Transilvanijo, ki jo je v preteklosti pogosto obiskoval. Tam ima namreč v lasti več nepremičnin.

V regiji naj bi preživel več dni. Sprva namerava obiskati vas Valea Zalanului, svoje potovanje pa naj bi zaključil v vasici Viscri, ki je »osvojila njegovo srce« že ob prvem obisku leta 1998. Leta 2006 je v vasi kupil tudi hišo. Ta je bila najprej njegova začasna rezidenca, nedavno pa je bila spremenjena v muzej, posvečen botaniki - še eni od strasti novega britanskega kralja.