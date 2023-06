Nova vseslovenska vozovnica, s katero je mogoče uporabljati ves linijski potniški promet v državi z izjemo mestnega, je na voljo od četrtka. Cena imenske mesečne vozovnice je po podatkih ministrstva za okolje, podnebje in energijo 70 evrov, letne pa 560 evrov. Neimenska vozovnica stane 90 evrov mesečno oziroma 720 evrov letno.

Novost so tudi dnevne, tridnevne in tedenske vozovnice za neomejeno število voženj, vendar prav tako brez mestnega prometa. Te stanejo 15, 20 oziroma 35 evrov.

Po zadnjih podatkih ministrstva je bilo do današnjega dopoldneva prodanih 1800 imenskih mesečnih vozovnic, 15 neimenskih in šest otroških imenskih. Prodana je bila ena imenska in devet neimenskih tridnevnih vozovnic. Letnih so prodali 142 imenskih in eno neimensko, izhaja iz podatkov, ki so jih z ministrstva posredovali STA.

Ob tem so pojasnili, da ministrstvo zaenkrat nima informacij, da bi bile ob uvedbi enotnih vozovnic kakšne težave na prodajnih mestih.

»Po prvih odzivih je bila novost med potniki sprejeta zelo pozitivno,« so za STA ocenili v prevozniku Nomago. Sodeč po podatkih iz poslovalnic posebnih težav pri uvedbi enotne vozovnice ni bilo. Tudi danes sistem IJPP deluje nemoteno in brez posebnosti, so pojasnili.

Novost je tudi 50-odstotni popust pri nakupu vseh vozovnic za otroke med šestim in 15. letom starosti, ki niso že upravičeni do subvencioniranega prevoza.

Vozovnice so naprodaj na vseh prodajnih mestih, kjer so že sedaj na voljo integrirane vozovnice javnega potniškega prometa. Te so v uporabi nekaj let, za razliko od nove vozovnice pa potnikom omogočajo uporabo vsega potniškega prometa le na določeni relaciji.