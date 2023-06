Mestece Peyton, ZDA 1964–1969

Roman Peyton Place (1956) ameriške pisateljice Grace Metalious velja za eno najbolje prodajanih del svetovne literature. Film z istim imenom je bil drugi najbolj prodajan film leta 1957, takoj za Mostom na reki Kwai, nadaljevanko, nekoliko presenetljivo celo soap opero, pa so začeli predvajati šele leta 1964. A ko so začeli, skoraj niso mogli končati. Zgodbo iz romana so malce popravili in v petih sezonah posneli kar 514 epizod, dolgih nekaj več kot 20 minut. Prva barvna iz leta 1966 je imela številko 268. Nadaljevanka je izstrelila med zvezde 19-letno Mio Farrow, ki se je leta 1966 poročila z mafijskim pop zvezdnikom Frankom Sinatro, in Ryana O'Neala, 23-letnega lepotca, ki se je leta 1970 v zgodovino filma zapisal z eno glavnih vlog v filmu Ljubezenska zgodba. Zraven so bili še Dorothy Malone, Warner Anderson in Ed Nelson. V Jugoslaviji se je serija vrtela konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let ter postala legendarna. Ko je bila nadaljevanka Mestece Peyton na televiziji, so bile ulice prazne. V Beogradu pa so celo postavili del mesta, ki se imenuje Gradić Pejton.