Občutek za čas​

​Mantra, da so najbolj nevarni ljudje, ki mislijo s svojo glavo, me je od nekdaj spravljala v obup, saj sem se zaradi tega, ker sem mislil s svojo glavo, nemalokrat znašel na napačni strani, kot bi danes temu rekli ciniki, ki živijo izključno od tega, da so vedno na pravi strani. In ker je slednjih vedno preveč, nagrad za pridnost in konformizem pa prav tako, so tisti, ki izberejo napačno stran, zgolj navadni poraženci ali še kaj hujšega.