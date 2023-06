Spomin ostaja​

Pogosto sem na Poti; ko sem še imel psa, na sprehodu po gozdu, danes največ s kolesom, peš samo na pohodu. Pot je povezovalni obroč mreže sprehajalnih, tekaških in kolesarskih poti, ki vodijo iz mesta na podeželje. Prinaša naravo v mesto in bogati predmestno krajino, je prostor odprtih možnosti, stalno odprta, nikoli dokončana krajina, ki poživlja vse mesto. Pot je tudi največje prizorišče za preizkušanje skupnega življenja, je ogrlica različnih prostorov za rekreacijo v naravi, otroških igrišč, vadišč za trim, prostorov za piknike in počivališč. To je prostor, ki ponuja posameznikom in skupnosti doživljanje mesta kot celote v vsej raznolikosti njegovih delov.