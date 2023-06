Poklukar se je v okviru uradnega obiska v Sarajevu srečal z ministrom za varnost BiH Nenadom Nešićem. Kot je dejal, problem nezakonitih migracij za Slovenijo še vedno predstavlja resen izziv, zato želi Slovenija pomagati pri iskanju rešitev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Med BiH in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) trenutno potekajo pogovori o sodelovanju glede ustanovitve misije, ki bi pomagala pri obvladovanju nedovoljenih migracij.

Minister Nešić je dejal, da pogovori o tem že tečejo in da je zdaj največji izziv doseči dogovor v sami BiH. Ob tem je spomnil, da so v BiH vrsto let potekali spori o vzpostavitvi kontaktne točke za sodelovanje z Europolom, ta problem pa je bil rešen šele letos.

Nešić je izrazil upanje, da bo rešitev za vzpostavitev misije Frontex dosežena kmalu, minister Poklukar pa je to napoved pozdravil. »Slovenija je pripravljena poslati svoje policiste v to misijo,« je po poročanju Hine dejal Poklukar.

Spomnil je, da Slovenija kot tranzitna država beleži vse več nezakonitih migracij, ne le ob meji, ampak tudi v notranjosti države, ko migranti po vstopu z Zahodnega Balkana nadaljujejo pot v države zahodne Evrope.