Praznovanja mladosti

»Vedno sem imel rajši novo kot dobro,« je v nekem intervjuju izjavil izjemno plodovit argentinski pisatelj César Aira. S tem se ne bi mogel bolj ne strinjati. V mojem nestrinjanju ne gre za to, da bi se naveličal novega, temveč slabo prenašam našo nevzdržno in skoraj gargantovsko fascinacijo nad vsem, kar je novo. Naše zgodovinsko obdobje si bomo vsekakor zapomnili po tem, kako se je človeška rasa vdala fetišu modernega med toliko drugimi možnimi vrednotami našega obstoja. In v vso to fascinacijo nad novim se je vsililo tudi poveličevanje mladosti, ki se na najnižji točki odraža kot neke vrste krivda v odraslih osebah, ki niso več mlade.