#intervju Luka Mesec: V Levici ni boljševikov

Minister za delo, družino in socialne zadeve je postal pred letom dni, prav danes pa se mora na kongresu svoje Levice zagovarjati, ker naj bi bila stranka vedno manj leva. Naš sogovornik se je v tem času zares spremenil, ministrska funkcija je obrusila politični profil nekdanjega do vsake oblasti kritičnega in jedkega opozicijskega politika, Levica pa se zadnje leto uči, da je lažje nasprotovati kot odgovorno vladati. To se vidi tudi iz tega intervjuja.