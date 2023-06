Duševne motnje v športu: Iskanje popolnosti ima svojo ceno

Rek zdrav duh v zdravem telesu je v elitnem športu že zdavnaj izgubil pomen. Vrhunski dosežki so pomembnejši od zadovoljstva in zdravja športnikov ter od njih vse prevečkrat terjajo previsoko ceno. O tem, da se ogromno športnikov sooča z duševnimi motnjami, se skorajda ne govori. Njihove zgodbe so šokantne in zaskrbljujoče, pa vendar še naprej ostajajo tabu, pometene pod preprogo žlahtnih odličij in daleč stran od oči javnosti.