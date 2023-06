Depolicijacija – po Hojsu Poklukar

Depolitizacija policije je bila in še vedno je ena ključnih parol stranke Gibanje Svoboda. Po dogajanju v zadnjega pol leta lahko ocenimo, da politike v policiji ni bistveno manj, morda je manj le policije same. »Depolicijacija« se nadaljuje vsaj na njenem vrhu. Na srečo policija šteje več kot osem tisoč zaposlenih in je tako velik sistem, da lahko deluje tudi po inerciji. Zato povprečen državljan razsvetljenj ali kapric njenega vodstva pogosto niti ne občuti. Občutijo pa jih lahko policisti sami in policija kot sistem oziroma celota.