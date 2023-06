Leta 2014 je zaključil magistrski študij glasbe, leta 2017 pa je vpisal doktorski študij glasbene kompozicije. Marnenovo življenje ne bi bilo pravzaprav nič posebnega, če ne bi ugotovili, da je njegov inteligenčni kvocient kar 268. Iz zgodovine poznamo številne genije, ki so s svojim znanjem sooblikovali sodobnost in vplivali na prihodnost. Recimo Leonardo da Vinci s kvocientom 220 ali Nikolaj Kopernik z 200 ali Albert Einstein s 160. Kaj pa Marnen Laibow-Koser? Pričakovanja o tem, kaj nam življenje nameni in kaj želimo doseči, so zelo različna, kar dokazuje tudi Marnen. Pravi, da je srečen in v prostem času izdeluje družinsko drevo, bere vse, kar je povezano s grboslovjem, vključen je v skupino, ki poustvarja srednji vek, kot multiinštrumentalist igra večinoma klasično in angloameriško ljudsko glasbo, pa tudi pleše in igra country glasbo. Je športnik, saj rad smuča in teče s smučmi, rad kolesari, predvsem na dolge proge, predvsem pa je znan kot vnet zagovornik bosonogega načina življenja. Ja, bistveno je, da je on srečen.