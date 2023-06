Vrednost največjega hrvaškega IT-podjetja ocenjujejo na več kot dve in pol milijarde evrov, njihove storitve pa so dosegle več kot 60 odstotkov mobilnih telefonov na svetu, kar naj bo okvirno pomenilo pet milijard ljudi. Tudi naslednje številke so impresivne: Infobip uporabnikom zagotavlja lastno tehnologijo, ki lahko doseže več kot sedem milijard naprav v več kot 190 državah, neposredno so povezani z več kot 600 telekomunikacijskimi operaterji po svetu in imajo več kot 300.000 poslovnih strank, med njimi WhatsApp, Viber, Telegram, Costco, Virgin Megastore, Strava, Uber, Unilever, Zendesk, Burger King … Mogoče še bolj šokantna pa so dejstva o lastnikih. Ko so na primer Silvia vprašali, kaj zbira – avtomobile, nepremičnine ali drage ure –, je povedal: »Letala. Imam eno potniško in eno vojaško.« Pozabil je navesti le, da gre za majhna modela, ki ju ima na svoji pisalni mizi. Ne, uspeh, kot kaže, ni spremenil niti Silvia, niti Roberta, niti Izabel. Ni jih veliko, ki bi ostali takšni, kot so bili pred poslovnim uspehom. Mogoče so prav zato tako uspešni.