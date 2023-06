Zanjo je bila to igra, za fotografe pa model, ki lahko pripoveduje zgodbo skozi držo in odnos in je zato lahko veliko bolj uporaben kot tisti, ki je le lep. To dejstvo je pomembno oblikovalo estetiko ameriške modne industrije. A Carmen ni sanjala o dizajnerskih izdelkih in razkošju. Ni vedela, da je del zgodovine v nastajanju, niti ni vedela, da je glamurozna, bila je samo najstnica, ki se je zabavala. Čez dan se je fotografirala za Vogue, ponoči pa je z mamo šivala, da bi preživela. Od takrat je minilo že veliko let, slava ji je prinesla ogromno bogastvo, ona pa se še vedno zabava in ni izgubila prav nič svoje naravne skromnosti. In igrivosti. »Počakala bom do svojega 105. leta, potem pa bom videla, ali bom zamenjala poklic,« je nedavno dejala. Prav danes Carmen Dell'Orefice praznuje rojstni dan in pri 92 letih še vedno deluje v svetu mode, zaradi česar je manekenka z najdaljšim stažem v zgodovini.