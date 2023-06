Svetli junak iz žalostnega otroštva

Prebivalci Sarajeva so bili oblegani 1425 dni, živeli so brez elektrike, vode, plina in hrane in v takšnih razmerah so odraščali tudi otroci. Med vojno je bil v Sarajevu ubit 1601 otrok. A kljub vsemu so imeli najmlajši tudi takrat svoje junake. Eden od njih je bil Mladen Jeličić - Troko, ki je v obleganem Sarajevu pripravil in odigral skoraj 1000 predstav za otroke v zavetiščih, šolah ter na dvoriščih in v avlah stanovanjskih blokov.