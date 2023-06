Dvanajstega maja dopoldne se je 92-letni gospod v Črnomlju odpravil po opravkih. Eden od njih je bil obisk banke, kjer je dvignil več kot deset tisoč evrov. Tam je bila tudi ženska, ki je opazila, da ima gospod pri sebi večjo vsoto gotovine. »Počakala ga je pred banko in hodila za njim, o čemer je po telefonu obvestila še dva sostorilca. Vsi trije so izmenično spremljali oškodovanca, ki je hodil po opravkih,« so sporočili s PU Novo mesto. Ko se je 92-letnik odpravil peš proti domu, mu je eden od njih iz rok iztrgal vrečko z dokumenti in denarnico z denarjem ter pobegnil.

Črnomeljski policisti so zagnali preiskavo, z odredbo sodišča pa nato na naslovu bivanja osumljene trojice v romskem naselju Lokve opravili hišne preiskave. Našli in zasegli so več mobilnih telefonov in manjšo količino droge. Po zaključeni preiskavi jih bodo ovadili.

Policija ljudi opozarja na previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih ali bankah, pozorni naj bodo na sumljive osebe, ki jih opazujejo ali spremljajo. Če je možno, naj se z zaposlenimi na banki dogovorijo, da dvig opravijo v bolj zasebnem prostoru, predvsem pa naj večjih količin denarja ne prenašajo naokrog. »Če je le možno, naj starejše pri takih opravilih spremlja kak sorodnik ali druga oseba, ki jim zaupajo,« so svetovali v PU Novo mesto.