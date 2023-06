Minister, ki je vodil slovenskega letalskega prevoznika Adrio Airways v času, ko je bila ta v državni lasti - nato jo sledila privatizacija, družba pa je šla pod vodstvom finančnega sklada 4K Invest v stečaj - je poudaril, da gre pri letalstvu za eno globalno najbolj konkurenčnih panog. »Ni dvoma, da je povezljivosti Slovenije slaba, to je treba nasloviti. A to se da na več načinov,« je povedal Boštjančič, ki je Adrio Airways vodil v letih 2011 in 2012.

»Javno-zasebno partnerstvo je edina realna možnost za ustanovitev domačega letalskega prevoznika, če bo ta sploh ustanovljen,« je v izjavi za medije ob robu današnje bančne konference v Ljubljani poudaril Boštjančič. Kot je dodal, država ni institucija, ki bi znala ustrezno strateško in tudi sicer voditi tako družbo. »Zasebni partner ali nek strateški partner je tisti, ki to dejavnost pozna,« je dodal.

Minister je ob tem poudaril, da so javnofinančna sredstva omejena. »Treba se je odločiti, kaj so strateški projekti, ključno merilo mora biti tudi merjenje učinkov posameznih projektov,« je povedal in priznal, da ga vedno znova presenečajo nekateri, ki razlagajo, kako se razni projekti lahko brez težav pokrijejo iz javnofinančnih sredstev.

Na sami konferenci je Boštjančič dejal, da se bodo morali nekateri njegovi ministrski kolegi kmalu soočiti z realnostjo, saj je treba pripraviti proračuna za leti 2024 in 2025. »To pomeni zapreti usta kolegom ministrom, ki v to ne verjamejo in ves čas računajo na javna sredstva,« je ponazoril. »Sredstva so, treba jih je pravilno plasirati. Javna sredstva so omejena, za projekte je treba aktivirati sredstva bank in depozite gospodinjstev,« je dejal v uvodnem nagovoru na konferenci.

Ministrstvo za infrastrukturo je v četrtek predstavilo glavne izsledke dveh analiz letalske povezljivosti. Ustanovitev novega nacionalnega letalskega prevoznika bi bila lahko pod določenimi predpostavkami ekonomsko upravičena, je pokazala analiza, ki jo je pripravilo podjetje Grant Thornton. Najprimernejši bi bil model sodelovanja s strateškim partnerjem in vsaj na začetku konservativen pristop k obsegu poslovanja.

Vlada skuša letalsko povezljivost, tudi ob številnih pozivih gospodarstva, izboljšati tudi s podeljevanjem subvencij letalskim prevoznikom za začetek obratovanja novih prog za prevoz potnikov na slovenska letališča, a sta na prvi razpis prispeli le dve prijavi. Letos sta predvideni še objavi dveh razpisov.

Najnovejši poziv je prišel iz Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), kjer podpirajo zamisel o ustanovitvi nacionalnega letalskega prevoznika. »Takšen prevoznik bi koristil gospodarstvu in poslovanju slovenskih podjetij,« so zapisali v sporočilu za javnost. V njem je predsednik SBC Joc Pečečnik predlagal, naj nacionalnega letalskega prevoznika ustanovi Dars, ki ima po njegovih navedbah "dovolj sredstev in potrebnih zmogljivosti za izvedbo".