Kot so za STA pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je Slovenija doslej skupaj prejela 7.292.375 odmerkov cepiv proti covidu-19 različnih proizvajalcev. Rok je potekel 1.633.138 odmerkom v skladišču NIJZ, 844.000 odmerkov pa je bilo doniranih. Na zalogi v skladiščih je po podatkih NIJZ trenutno 1.495.396 odmerkov.

Evropska komisija je sicer prejšnji teden v imenu držav članic EU s farmacevtskima podjetjema BioNTech in Pfizer dosegla dogovor o zmanjšanju dobav cepiva proti covidu-19 teh podjetij. Poleg tega bo mogoče v skladu z dogovorom dobave prevzeti še štiri leta. Dopolnitev pogodb je zahtevalo več članic, tudi Slovenija.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje, dogovor za Slovenijo prinaša prilagoditev pogodbenih količin glede na epidemiološke razmere in projekcije oz. zmanjšanje količine že naročenih odmerkov, podaljšanje roka, v katerem bo Slovenija lahko prevzela cepiva, do vključno leta 2026, možnost dobave dodatnih odmerkov do konca izteka pogodbe v primeru poslabšanja epidemioloških razmer ter nadaljnji dostop do cepiv, prilagojenih novim različicam virusa, takoj ko jih odobrijo regulativni organi.

Slovenija je največ, 4.559.175 odmerkov cepiv proti covidu-19, prejela ravno od teh proizvajalcev. Število vključuje osnovne odmerke, poživitvene in pediatrične odmerke ter odmerke prilagojene na različne različice koronavirusa, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila (Ema), so pojasnili na NIJZ.

V skladiščih je po njihovih podatkih trenutno še 750.146 odmerkov cepiv omenjenih podjetij. Roki uporabe so različni, iztečejo se v različnih terminih med 30. junijem letos in 29. februarjem prihodnje leto.

V skladiščih je sicer trenutno tudi 745.250 odmerkov cepiv proizvajalcev Moderna, Janssen, Novavax in Sanofi Pasteur. Njihovi roki uporabe pa se po navedbah inštituta iztečejo med 9. junijem in 31. oktobrom.