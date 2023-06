Kljub pritiskom Kijeva in njegovih zaveznikov Švica tako ni dovolila, da države, ki imajo orožje švicarske proizvodnje, to dobavijo Ukrajini.

Jean-Luc Addor iz desničarske Švicarske ljudske stranke (SVP), ki ima v nacionalnem svetu največ poslancev, je opozoril, da bi Švica z odobritvijo dobave orožja švicarske proizvodnje Ukrajini kršila svojo nevtralnost. To si je država pridobila z westfalskim mirom leta 1648, s katerim so se končale tridesetletne vojne in je bila potrjena neodvisnost Švicarske konfederacije.

Po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja lani je švicarska politika oborožene nevtralnosti predmet številnih razprav. Švica, ki ni članica Evropske unije, se je sicer pridružila sankcijam proti Rusiji, obenem pa vztrajala pri svoji nevtralnosti.

Švicarski parlament je o predlogu za odobritev izvoza orožja v Ukrajino glasoval na dan, ko se je švicarski predsednik Alain Berset na vrhu Evropske politične skupnosti v Moldaviji sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

»Uporabljamo svoje pravo. Že od začetka smo pokazali, da nismo ravnodušni do tega, kar se dogaja, ampak stojimo Ukrajini ob strani,« je po srečanju za Švicarsko nacionalno radiotelevizijo RTS povedal Berset. Ob tem je menil, da Ukrajinci zelo dobro razumejo stališče in vlogo Švice. Na Twitterju je medtem sporočil, da je imel produktivno srečanje z Zelenskim o razmerah na terenu, švicarski humanitarni pomoči in obnovi.

Švica je doslej zavrnila prošnje več držav, naj dovoli izvoz orožja švicarske proizvodnje, med njimi Nemčije, Španije in Danske. Pri tem se je sklicevala na svojo zakonodajo, ki prepoveduje izvoz orožja švicarske proizvodnje v državo, udeleženo v mednarodnem oboroženem konfliktu.