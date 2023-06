Letele steklenice in pele pesti

Hecni smo, Slovenci, z veliko ljubeznijo do vsega tekočega, a obenem tudi do kregarije. Še cvička ne gre praznovati brez kakega incidenta! Konec tedna so policisti na prireditvi prvič posredovali okoli polnoči in sicer zaradi množičnega pretepa na osrednjem trgu. Nasilneži so se med seboj poznali, kar je v takih situacijah včasih slabo. Kri je zavrela, zapele so pesti, nekdo je potegnil nož in nasprotnika zabodel v roko, tretji je opletal z bokserjem. Več ljudi je pristalo v bolnici. Dobro uro zatem je policija prišla zaradi pijanega mladeniča, ki je žalil druge, vanje metal steklenice, jih spodbujal k pretepu, nedostojen pa je bil tudi do mož v modrem. V zameno so ga pridržali. A to še ni vse. Zaključno dejanje komedije s primesjo kriminalke se je odvilo okoli pete ure zjutraj, ko se je več gostov spravilo nad natakarje, nadlegovali so jih, med seboj pa se prerivali in vpili. Bili pa so toliko pri sebi, da so še pred prihodom policije uspeli pobegniti.

Ujeta na tirih

Znova smo nabrali material za našo priljubljeno podrubriko ’več sreče kot pameti’. V sredo zjutraj, verjetno na poti v službo, je v Kanalu ob Soči voznica med spuščanjem zapornic zapeljala na dobro označen prehod in ostala ujeta med zapornicami. Strojevodja je avto opazil, potegnil je zavoro, a je potniški vlak vseeno trčil v avto. Gospa je imela srečo, saj jo je odnesla s celo kožo, bo pa morala plačati kazen. V noči s sobote na nedeljo pa je v bližini Sevnice na tirih obstal 27-letni šofer. Za to je bil kriv sam, saj ga je zaradi prevelike hitrosti »odneslo iz ovinka« in ga vrglo na tire. Pomagali so mu gasilci. On in njegov sopotnik nista bila poškodovana, se je pa izkazalo, da je mladenič vozil pijan.

Premlad in predrzen

Isto noč so novomeški policisti zaradi nezanesljive vožnje ustavljali šoferja, ki ni bil najbolj razpoložen za druženje z njimi. Skušal jim je pobegniti, a so ga ulovili. Za volanom je sedel pobič, star šele šestnajst let, tem primerno pa seveda še ni imel vozniškega izpita. Mlademu predrznežu so zasegli avtomobil.

Labod za večerjo

Medtem ko zadnja leta nekateri ropajo gnezda labodov, jajca pa prodajajo v Italijo, se drugi nadvse veselijo puhastega naraščaja labodjih parov, fotografije družinic pa z veseljem delijo po omrežjih. Iz ZDA te dni prihajajo povsem drugačne novice. V nedeljo ponoči so trije najstniki v kraju Manlius zvezni državi New York v lokalnem ribniku napadli med domačini priljubljeno labodko Faye in jo ubili. Fantje pravijo, da so labodko zamenjali za veliko divjo raco, na lov za katero so se odpravili sredi noči. A to še ni vse. Ptico so odnesli domov, jo skuhali in pojedli. Ali so tudi pod svetlobo luči še vedno mislili, da imajo v rokah raco, policija ni pojasnila. Trojica je z jezera domov odnesla še štiri labodje mladičke, a ne za kasnejše kosilo, temveč za družbo. Za ljubljenčke. Fantje baje niso imeli pojma, da gre za med vaščani priljubljeno labodko, nekakšen simbol vasice. Štiri tedne stare ptice so dali v oskrbo biologu, ki je skrbel tudi za njihovo mamo, nato pa jih bodo vrnili v ribnik. Iz njega bodo morali nekam drugam umakniti samca Mannyja, ki je skrušen zaradi izgube življenjske sopotnice Faye. Takšne krutosti v majhnem kraju, v katerem za labode skrbijo vse od leta 1905, še niso videli. Čisto možno, da bodo kmalu ameriški časopisi pisali o brutalnih napadih na nutrije, ki se jih nekateri želijo »znebiti« v Ljubljani. A tu imajo z njihovimi trupli drugačne načrte. Postali naj bi pasja hrana.

»Prišparali« na račun volka

Volkovi in šakali so v zadnjih tednih poklali več deset slovenskih ovac, zaradi česar so pristali na črnih seznamih lokalnih kmetov. Bližnjih srečanj z živalmi je vseeno več kot z ljudmi, se pa tudi to zgodi. Denimo na avstrijskem Koroškem, ko sta pohodnici zaradi preteče nevarnosti z ostrimi zobmi klicali na pomoč policijo in gorske reševalce. Prvotni načrt je bil, da tik pod vrhom dvatisočaka noč prespita v šotoru, a jima je strah to preprečil. »Zasleduje naju volk. Počutiva se ogroženi,« sta v prošnji za helikopter sporočili reševalni ekipi. Ti so odšli ponju, za reševanje jima nima niso računali. Ali sta res videli volka, ne more dokazati nihče, je pa oskrbnica bližnje planinske koče povedala, da so za njima verjetneje lazili trije iz domače ograde pobegli prašiči. Možno tudi, da sta naleteli na lisico ali risa, ali pa sta si celotno zgodbo gladko izmislili. Za brezplačen »prevoz« iz višav sta namreč potrebovali dober razlog.