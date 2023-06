Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cesti Pijava Gorica-Škofljica. Od Razdrtega proti Ljubljani je zamude več kot 40 minut. Opozarjamo: vozni pas je zaseden s tovornimi vozili. Na posameznih odsekih se tudi promet osebnih vozil popolnoma zaustavi. Na mestu včerajšnje prometne nesreče popravljajo varnostno ograjo.

Na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru zaradi tehničnih težav, zaprt je prehitevalni pas.

Na ljubljanski obvoznici v razcepu Zadobrova in naprej proti Novim Jaršam.

V Ljubljani je na Dunajski cesti na območju nadvoza čez hitro cesto iz vseh smeri možno samo desno zavijanje.

Zaradi prireditve bo v soboto med 14.30 in 18.30 zaprta cesta Kranjska Gora-Vršič.

V soboto bo od Ljubljane bo preko Logatca, Cola in Ajdovščine proti Novi Gorici in naprej v Goriška Brda potekal kolesarski maraton. Na teh cestah so predvidene do 30 minutne popolne zapore.

Do 9. junija bo zaradi izgradnje javne kanalizacije za ves promet zaprto križišče Ižanske, Jurčkove in Hladnikove ceste v Ljubljani.

Predvidoma do 9. junija bo zaradi del zaprta cesta Črnivec-Radmirje v Gornjem Gradu. Obvoz je skozi Gornji Grad.

Do 11. junija bo zaradi gradnje kanalizacije v Tacnu zaprta Cesta vstaje na relaciji Šentvid-Vodice v Ljubljani. Obvoz je po gorenjski avtocesti tudi za vozila brez vinjete, vendar samo med priključkoma Brod in Šmartno v obe smeri.

Predvidoma do 17. junija bo na dolenjski avtocesti zaradi del zaprt priključek Bič proti Novemu mestu. Obvoz bo možen preko priključkov Ivančna Gorica in Trebnje/zahod.