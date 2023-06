Po majskih velikih požarih na zahodu države, zlasti v prerijskih provincah Alberta in Saskatchewan, se v zadnjem tednu z ognjenimi zublji borijo v Novi Škotski na atlantski obali.

»Takšne razmere na tako zgodnji stopnji sezone so brez primere in seveda močno skrbijo vse Kanadčane,« je na novinarski konferenci povedal minister za pripravljenost na izredne razmere Bill Blair.

Pričakovati je, da se bodo razmere še poslabšale, saj v Kanadi pričakujejo prihod vročinskih valov, na zahodu države pa pihajo močni vetrovi.

V Novi Škotski je bilo v četrtek aktivnih 16 požarov. Eden od njih ogroža severozahodno predmestje glavnega mesta province Halifax in je prisilil k evakuaciji več kot 16.000 tamkajšnjih prebivalcev.

V požaru v bližini jezera Barrington je doslej zgorelo 20.000 hektarjev in še naprej predstavlja izziv za gasilske ekipe. Gre za največji požar, ki so ga kdajkoli zabeležili v pokrajini.

Zaradi požarov je dim zajel večji del province in se razširil ob atlantski obali proti jugu, zaradi česar so celo v ameriških zveznih državah New Jersey in Pensilvanija izdali opozorila glede slabe kakovosti zraka.

V provinci Alberta na zahodu še vedno gori več kot 60 požarov. Maja so jih tam zabeležili okoli 120. Iz sosednje province Saskatchewan poročajo o kakih 20 požarih.

Kanada, ki se segreva hitreje kot preostali del planeta, se v zadnjih letih sooča z ekstremnimi vremenskimi pojavi, katerih intenzivnost in pogostost se zaradi globalnega segrevanja povečujeta.