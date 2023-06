Ob robu zasedanja Evropske politične skupnosti v Moldaviji sta se včeraj vendarle sešla kosovska predsednica Vjosa Osmani in srbski predsednik Aleksandar Vučić. Po kratkem skupnem srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem je Osmanijeva dejala, da bi lahko v štirih občinah na severu Kosova vendarle lahko izvedli nove volitve. Če bi do teh volitev prišlo, bi tako izpolnili enega od dveh pogojev Pariza in Berlina za stabilizacijo razmer na Kosovu. Drugi pogoj je ustanovitev Zveze srbskih občin, s katero se odlaša že deset let.

Osmanija in Vučić sta sta sicer v ločenih izjavah ob prihodu na vrh dejala, da da želita umiriti napetosti. Po besedah Osmanijeve prava grožnja prihaja zaradi srbskega zavračanja obstoja kosovske državnosti. Dejala je, da mora Vučić prenehati podpirati kriminalne tolpe, ki so po njenih besedah odgovorne za zadnje nasilje na severu Kosova. Vučić je medtem ponovil srbsko stališče, da se morajo albanski župani umakniti s svojih položajev, posebne enote kosovske policije pa izpred občinskih zgradb na severu Kosova. Premier Albin Kurti je medtem na Kosovu vztrajal, da morajo na aprilskih nadomestnih volitvah izvoljeni župani svoje delo opravljati v občinskih zgradbah. »Kakšen je smisel zgradb javne uprave za državne uradnike, če se jih ne uporablja,« je dejal Kurti. Ameriški zunanji minister Antony Blinken je tako Beograd kot Prištino pozval k sprejetju takojšnjih ukrepov za zmanjšanje napetosti, obe državi pa je tudi opozoril, da trenutne razmere ovirajo njuna prizadevanja za evropsko integracijo.