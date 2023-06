Pri Heliosu so veliko stavili na prvo tekmo finala državnega prvenstva. Zavedali so se namreč, da bo Cedevita Olimpija utrujena od torkove druge polfinalne tekme lige ABA proti Partizanu, ob tem pa morda z mislimi nekoliko pri prihajajoči tretji v Beogradu. Ljubljančanom so tako nudili izjemen odpor in grozili s presenečenjem praktično do zadnjih sekund. A v končnici so odločile izkušnje in kakovost, ki so na strani zmajev. Olimpija je tako v finalni seriji povedla z 1:0, druga tekma pa bo jutri ob 20. uri v Stožicah.

Prvi polčas v Domžalah je bil po okusu košarkarskih sladokuscev. Moštvi sta bili namreč napadalno izredno navdahnjeni in natančni pri metih, posledično pa ni bilo možnosti za veliko število osebnih napak, kar je pomenilo izredno tekočo igro. Trener Olimpije Miro Alilović je zaradi pravila štirih tujcev v domačih tekmovanjih iz dvanajsterice izločil Lovra Gnjidića, ki zaradi slabega odnosa na treningih ni dobival veliko priložnosti že pri Jurici Golemcu, tudi po njegovem odhodu pa se veliko ni spremenilo. Na uvodu je bil pri gostiteljih vroč kapetan Blaž Mahkovic, na drugi strani pa Zoran Dragić in Alen Omić. Helios je pomanjkanje centimetrov v obrambi pretopil v prednost v napadu, saj se je njihov center Lovro Buljević pomikal za črto za tri točke, s tem odprl raketo in v prvi četrtini zadel tri mete izza 6,75 metra. Ko se je Dragiću in Omiću pri zmajih pridružil še Yogi Ferrell, so gostje v drugi četrtini prešli v prednost in ves čas grozili, da bodo pobegnili na višjo razliko, a je imel Helios venomer pripravljen odgovor. Ključen pri tem je bil Niko Bačvić, ki je po prihodu s klopi dobro vodil moštvo ter zadeval, ko je bilo najbolj potrebno.

Buljević je z novo trojko odlično odprl tudi drugi polčas, nato pa se je na parketu Športne dvorane v Domžalah začelo tudi iskriti, saj sta si imela marsikaj za povedati Austin Luke in Dragić. Olimpija se je hitro znašla v položaju, ki ga je dobro poznala iz prvega polčasa. Pri vodstvu za šest je imela nekaj priložnosti za povišanje vodstva, a se je v protinapadih zanašala na mete za tri točke, ki jih ni zadela. Helios je ponujeno znal kaznovati in na krilih glasnih domačih navijačev ob koncu tretje četrtine prvič po 4. minuti znova prešel v prednost. Ko so Domžalčani zavohali kri, so še bolj pritisnili in izkoriščali slabe poteze Matica Rebca, ki je vidno ob živce spravljal Alilovića. Trener Olimpije je ob zaostanku za štiri na parket poslal najboljšo peterko, ki je nasprotnika sprva ujela. Marko Jeremić je s črte prostih metov nato poskrbel za plus dve, Dragić pa s trojko za plus pet slabi dve minuti pred koncem. Helios sicer ni obupaval in do konca na vsak način poskušal do presenečenja, a so gostje vknjižili prednost v izkušnjah ter kakovosti ter prišli do prve zmage v finalni seriji.

»Po tekmah s Partizanom je finale državnega prvenstva prišel hitro, a sem zadovoljen, da smo prišli do zmage. Morali smo se potruditi, a nam je na koncu uspelo. Igralci so se borili do zadnjega atoma moči, pred drugo tekmo pa se bomo poskušali predvsem čim bolj spočiti,« je povedal trener Olimpije Miro Alilović. Strateg Heliosa Dejan Jakara je bil z dobrim odporom njegovih igralcev zadovoljen, a bi bil še bolj z zmago. »Bili smo blizu. Če bi bolje zapirali pod obročem, bi nam morda celo uspelo. Malenkosti, ki na koncu odločijo zmagovalca.«

