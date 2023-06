Novi Golobov spopad s cenami hrane

‘Uvedli smo košarico, s katero smo želeli spremljati, kaj se dogaja s ceno osnovnih živil. Nekateri mediji so se temu posmehovali, ampak podatki so neizprosni. Cene hrane, ki so v košarici, so se od septembra spustile za skoraj 25 odstotkov. So nižje kot v soseščini, zato hodijo k nam kupovat tako Hrvati kot Avstrijci.«