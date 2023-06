Hrvaške posvojitve afriških otrok: Oproščeni obtožb o trgovini z otroki

Višje sodišče v Ndoli v Zambiji je v četrtek osem hrvaških državljanov oprostilo obtožb o trgovini z otroki, saj tožilstvu ni uspelo pridobiti obremenilnih dokazov zoper obtožene. Potem ko so več kot šest mesecev preživeli v Zambiji, se bodo štirje hrvaški pari vrnili v domovino s tremi deklicami in fantom, ki so jih konec lanskega leta posvojili iz ene od sirotišnic v Demokratični Republiki Kongo.