Svetniki z vetom, občine nezadovoljne s povprečnino

Državni svet je na izredni seji s 24 glasovi za in dvema proti sprejel odložilni veto na novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Državni svetniki se med drugim ne strinjajo z znižanjem proračunske rezerve in višino povprečnine za občine.