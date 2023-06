Gremo Rogla, gremo bralna značka!

Spremljanje športnih tekmovanj me zaznamuje že od rane mladosti. Posebno intenzivno je bilo v času ob koncu osnovne šole, v času gimnazije in v letih študija, ko je za take stvari tudi največ časa. Spremljanje je bilo posebno doživeto takrat, ko je šlo tako za naše kot tuje športnike, ki so s svojimi stališči za nas predstavljali upornike in nasprotnike sistema.