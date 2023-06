Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes pozval Beograd in Prištino, naj sprejmeta takojšnje ukrepe za zmanjšanje napetosti na severu Kosova, in opozoril, da trenutne razmere ovirajo njuna prizadevanja za evropsko integracijo.

»Vladi Kosova in Srbije pozivamo, naj sprejmeta takojšnje ukrepe za zmanjšanje napetosti,« je dejal Blinken po koncu neformalnega zasedanja zunanjih ministrov Nata v norveški prestolnici Oslo.

»Podpiramo evroatlantski integracijski proces Kosova in Srbije, a trenutna eskalacija bolj ovira prizadevanja za premik v tej smeri, kot jim pomaga,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Washington, ki velja za zaveznika Kosova, je bil po najnovejšem izbruhu nasilja na severu Kosova v ponedeljek kritičen do vlade v Prištini zaradi »ostrega in nepotrebnega stopnjevanja napetosti« spričo poskusov kosovskih oblasti, da na silo postavijo nove župane na severu Kosova.

Kritičen do kosovskih oblasti je bil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je v sredo v Bratislavi dejal, da je za napetosti kriva Priština.

Macron in nemški kancler Olaf Scholz naj bi se danes ob robu vrha Evropske politične skupnosti v moldavski prestolnici Kišinjov srečala s kosovsko predsednico Vjoso Osmani in njenim srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem.

Vučić se je medtem po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug že srečal z Macronom, ki se je francoskemu predsedniku, kot je zapisal na Instagramu, zahvalil za podporo Srbiji glede zadnjih dogodkov na Kosovu. O situaciji na Kosovu se je v Kišinjovu pogovarjal tudi s španskim premierjem Pedrom Sanchezom, je še sporočil Vučić.

Za zdaj pa ne kaže, da bo v moldavski prestolnici prišlo do srečanja med kosovsko predsednico in srbskim predsednikom, poroča Reuters, ki dodaja, da se Osmani in Vučić ob prihodu na vrh v Moldaviji nista niti pogledala, čeprav sta stala le nekaj metrov narazen. Tudi Osmani je pred tem zatrdila, da med vrhom ne načrtuje srečanja z Vučićem.

Macron in Scholz sta po današnjih srečanjih pozvala Kosovo, naj zaradi napetosti na severu omogoči nove volitve v štirih občinah, kjer prihaja do protestov srbskega prebivalstva. Predsednica Osmani je v odgovoru dejala, da bi bilo to v skladu s kosovsko zakonodajo mogoče, če bi dovolj volivcev podpisalo peticijo za ponovno glasovanje.

Srbi na severu Kosova so medtem danes nadaljevali proteste proti začetku dela novoizvoljenih županov, etničnih Albancev, v občinah z večinsko srbskim prebivalstvom. Protesti pred občinskimi poslopji v Zvečanu, Leposaviću in Zubinem Potoku so bili doslej mirni. V Zvečanu se je po poročanju AFP zbralo kakih 70 ljudi.

Parlament v Prištini pa se bo v petek sestal na izredni seji, na kateri bodo edina točka dnevnega reda razmere na severu Kosova. To je po poročanju Tanjuga potrdila vodja poslanske skupine stranke Samoopredelitev Mimoza Kusari-Lila. Kot je povedala, je začetek seje predviden ob 10. uri, na njej pa naj bi kosovski premier Albin Kurti poročal o razmerah na severu Kosova.