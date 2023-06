Seveda na vse to vreme prav nič ne vpliva. Sovpada pa nekako z nastopom meteorološkega poletja. Zdaj s šolo nimam nič, no, razen partnerice, ki uči. In tako sem, hočeš ali nočeš, še vedno vsaj nekako v tem ritmu šolskega sistema. Kaj to pomeni? Ne moreva na počitnice, kadar bi rada. Poleti je na morju najbolj vroče – plemiči so že vedeli, zakaj so imeli svoje letne rezidence najpogosteje v krajih, kjer je bilo poleti manj vroče – in tudi največja gneča je takrat, da o cenah ne govorimo, očitno jim vročina godi. Pa ne samo poleti, tudi pozimi, pa okoli novega leta, nasploh se lahko greva počitnice le v času, ko to počne tudi večina. Ker izhajam iz učiteljske družine, dobro vem, da učitelji nimajo dva meseca počitnic, da so jih še kako potrebni, saj bivanje s tridesetimi energije in življenja polnimi (pogosto tudi prepolnimi) otroki jemlje energijo in živce bolj kot šport. Tako je konec leta tudi za meteorologa, ki ima za partnerico profesorico, obdobje olajšanja.

Očitno mi je usojeno, da bom vse življenje, ali vsaj večino, živel v ritmu šolskega sistema. Da bom točno občutil, kdaj se začne meteorološko poletje in kdaj se začne meteorološka jesen, ki z začetkom šolskega leta sicer nima nič, a pri nas slučajno sovpadata. V drugih državah imajo to različno urejeno, južneje je poleti res težko sedeti v vročih učilnicah, severneje je glede tega vseeno bolje in zato imajo morda poletne počitnice krajše. Toda podnebne spremembe – bodo morda ponekod vplivale tudi na razporeditev šolskih počitnic? Glede na pogostejše vročinske valove bi morda pričakovali, da bo počitnic več – že vidim, kako si učenci manejo roke!