Ko se na zabavi dobijo vohuni

Zdaj je jasno, da so se na jadrnici, ki se je v nedeljo potonila na italijanskem jezeru Maggiore, zaradi česar so umrli štirje ljudje, zabavali vohuni. Pustimo ob strani (zaenkrat) še podatka, da je bilo na njej preveč ljudi in da je bila registrirana v Sloveniji. Umrla sta dva italijanska vohuna, en izraelski in žena kapitana, sicer Rusinja. Tudi vsi ostali (preživeli) potniki so bili bodisi italijanski, bodisi izraelski vohuni. Plovilo se je sicer domnevno (!) prevrnilo zaradi vodne trombe. »Številna vprašanja se porajajo o ozadju srečanja tako velikega števila tajnih agentov na ladji sredi jezera,« je včeraj italijanske medije povzemala naša tiskovna agencija. A bejžte, no? Mi nimamo prostora, da bi našteli vsa, ki se porajajo zgolj nam po glavi. Bi pa ob tej italijanski šlamastiki radi opozorili na srečanje balkanskih vohunov, ki je v vrhuncu epidemije potekalo na gradu Strmol in ki smo ga (tudi s fotografijami našega specialnega fotografskega vohuna iz grmovja) zabeležili v Dnevniku. Tudi ob tistem dogodku so se nam porajala številna vprašanja, pa odgovorov še vedno ni. Še dobro, da niso bili na ladji sredi morja. Potem bi bilo vprašanje še več.