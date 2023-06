Kako se je Švedska znebila cigaretnega dima

Berem v Dnevniku skoraj neverjetne novice, kot je ta, da Švedi kmalu ne bodo več kadili cigaret. Kako so to dosegli? S prepovedjo kajenja na vseh javnih mestih, z vzgojo najmlajših, z izobraževanjem v šolah in verjetno s še mnogimi akcijami, ki so sčasoma dale pozitivne rezultate. Res je, da še vedno valjajo po ustih nekakšen nadomestek tobaka, t. i. »snus«, kot sem prebral v vašem časopisu, vendar ta vsaj ne vpliva na bližnjega soseda. Pa pri nas? Smo s prepovedjo kajenja v zaprtih prostorih naredili dovolj? Začeli bomo omejevati uporabo elektronskih cigaret v zaprtih prostorih in ukinjati kadilnice zanje. Bo to dovolj? Vsekakor ne, saj berem, da elektronske cigarete vse več kadijo celo v osnovnih šolah. Zanimivo pri tem je, da nas vsaka antena, vsaka vetrnica, vsaka senca soseda moti in smo takoj pripravljeni ustanoviti civilno iniciativo, medtem ko so nam nekatere moteče navade povsem normalne. Kje si, civilna iniciativa proti prodaji tobaka v trgovinah?