Napovedujejo 2,7-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo približno 36.700 zaposlitev. Tako kažejo rezultati najnovejše raziskave Napovednik zaposlovanja, v kateri je aprila in maja 2023 sodelovalo več kot 3100 delodajalcev z desetimi ali več zaposlenimi iz vse Slovenije. Najpozitivnejše napovedi glede gibanja zaposlovanja po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje so v gradbeništvu, gostinstvu, poslovanju z nepremičninami in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. V prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani: vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, varilci, zidarji, prodajalci, delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih ter čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki v uradih, hotelih in drugih ustanovah.

Napovedi v številkah 2,7 % bo rast zaposlenosti,​ napovedujejo delodajalci. 28,6 % delodajalcev napoveduje rast povpraševanja po izdelkih oziroma storitvah. 7,8 % bo najvišja rast zaposlenosti, predvidena je v gradbeništvu.