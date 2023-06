Cilj programa Coca-Colina priložnost za mlade je razvijati, krepiti in motivirati udeležence za uspeh ter jim pomagati, da postanejo konkurenčnejši na trgu dela. S tem edinstvenim izobraževalnim programom Coca-Cola HBC Slovenija že od leta 2017 pomaga opolnomočiti in izboljšati zaposljivost mladih v Sloveniji. Doslej je bilo v program vključenih skoraj 1000 mladih iz vse Slovenije. Nov cikel spletnih predavanj priznanih strokovnjakov bo na voljo vse do decembra prek platforme Leap Academy. Program je sestavljen iz treh spletnih modulov, osrednje teme pa so zaposlitev, projektno vodenje, podjetništvo, javno nastopanje in komunikacija. Predavanja izvajajo strokovnjaki: psihologinja Andreja Holsedl: Kako najti srečo v nenavadnih časih, podjetniški mojster Matija Goljar: Kako hobi spremeniti v uspešno podjetniško zgodbo ter igralec in moderator Toni Cahunek: Umetnost javnega nastopa. Teme so skrbno izbrane v skladu z aktualnimi trendi, vsak od treh modulov pa traja približno 45 minut. Vsebine so preprosto dostopne na spletu, čas poslušanja pa lahko udeleženci prilagodijo svoji razpoložljivosti. Ko udeleženci prisluhnejo vsem trem modulom in odgovorijo na vprašanja po vsakem predavanju, prejmejo potrdilo o opravljenem spletnem programu Coca-Colina priložnost za mlade, ki se samodejno generira ob koncu izobraževanja. Izobraževanje Coca-Colina priložnost za mlade bo na voljo vse do decembra. Prijave v program so mogoče na spletni strani: https://academy.leapsummit.com/courses/coca-colina-priloznost-za-mlade-slovenija/ Spletna predavanja so brezplačna.